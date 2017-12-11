Taciz skandalları yer ve zaman dinlemiyor. Gol Airlines’a ait olduğu öğrenilen bir uçakta seyahat etmekte olan 32 yaşındaki bir kadının uyuyakaldığı ve uyandığında elini yanı başındaki adamın cinsel organında bulduğu öğrenildi.

Kadının şikayetçi olduğu tacizci adam uçak piste iner inmez gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, Gol Airlines’a ait olan bir yolcu uçağında yaşandı. 32 yaşında olan ve uçakta seyahat eden bir kadın yolcunun uyuyakaldığı ve uyandığında elini hemen yanı başında oturmakta olan bir adamın cinsel organında bulduğu öğrenildi. Kadın elini adamın cinsel organında gördüğünde büyük bir şok yaşadığını söyledi.

ELİNİ CİNSEL ORGANININ ÜZERİNE KOYMAYA ÇALIŞMIŞ

51 yaşında olduğu öğrenilen erkek yolcunun uçak havalandıktan yarım saat sonra uyuyakaldığı öğrenilen kadın yolcunun elini cinsel organına götürürken yakalandığı öğrenilirken kadın yolcunun uyanarak adamı yakaladığı görüldü.

SAPIK ADAM TUTUKLANDI

Adamın kadının elini cinsel organına götürdüğü görülürken kadının bacaklarının üzerinde sperm kalıntıları olduğu ve sapık adamın da ellerinin kirlenmiş olduğunun görüldüğü belirtildi. Sapık adam uçağın yere inmesinin hemen ardından tutuklandığı öğrenildi.

UÇUŞ EKİBİ ADAMI POLİSE TESLİM ETTİ

Uyuyakalan kadının uyandığında gördükleri karşısında şok olduğu ve çığlık attığı görülürken uçaktaki diğer yolcuların şaşkına uğradığı ve olaya uçuş ekibinin müdahale ettiği uçuş bitene kadar 51 yaşındaki adamın uçak piste inene kadar en arka koltuğa oturtularak uçak iniş yaptığında polise teslim edildi.