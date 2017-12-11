Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun Şile’de bulunan evinde başı beyzbol sopasıyla ezilerek öldürüldü. 58 yaşındaki yönetmenin daha önce yönetmen koltuğunda oturduğu bir dizide figüranlık yapan O.A tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

58 yaşındaki ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, daha önce yönetmen koltuğunda oturduğu dizide figüran oyunculuk yapan O.A tarafından Şile’deki evinde başı beyzbol sopasıyla ezilmiş ve bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

POLİSLER EVDE CESEDİNİ BULDU

Birçok dizi ve filmin yönetmenliğini yapan ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi olan Mustafa Kemal Uzun’un Şile’de bulunan evine giden polis ekiplerinin kapı duvar olan evinin kapısını kırarak içeri girdikleri ve içerde ünlü yönetmenin cesedini buldukları öğrenildi. Polis ekipleri ünlü yönetmenin başının beyzbol sopasıyla ezildiği ve sırtından bıçaklandığını tespit ederken cep telefonu ile cüzdanının da alındığını ve bahçedeki aracının yerinde olmadığını tespit etti.

FİGÜRAN GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin güvenlik kameralarından yola çıkarak daha önce yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüranlık yapan O.A’nın cinayeti işlediğini belirledi. Harekete geçen ekipler O.A’yı Beylikdüzü’nde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan O.A’nın üzerinden ölen yönetmenin cep telefonu çıktığı cüzdanı se bir yerlerde attığı ancak nerede olduğunu hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Polis yönetmenin aracını da bulurken figüran O.A’yı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com