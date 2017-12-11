İstanbul’da ünlü gece kulübü Reina’ya saldırı düzenleyen ve çok sayıda kişinin ölümü ile yaralanmasına neden olan Masharipov’un duruşması bugün başladı. Duruşmada avukatı ile görüşme gerçekleştiremediğini söyleyen saldırganın susmak istediği belirtildiğinde Mahkeme Başkanı sert çıkarak ‘Savunma yaparsa yapar, burayı onun şov yeri haline getiremem’ ifadelerinde bulundu.

Geçtiğimiz yılbaşı Reaina isimli ünlü gece kulübüne saldırı düzenleyen ve geceyi kana bulayan Abdulkadir Masharipov’un duruşması başladı. Alınan bilgilere göre, mahkemeye çıkan Masharipov’un, Türkiye’nin yasalarını bilmediği ve gerekli şekilde anlamadığından dolayı avukatıyla görüşene kadar susacağını belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı duruma, ‘Savunma yaparsa yapar, burayı onun şov yerine çeviremem’ şeklinde yanıt verdi.

REİNA DAVASI BUGÜN BAŞLADI

İstanbul Ortaköy’de yer alan ünlü gece kulübü Reina’da yılbaşı gecesi yaşanan kanlı katliamın ardından terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ve 56 sanığın davası bugün başladı. 39 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı saldırının davasında ilk olarak iddianame özeti okundu ve sanıkların kimlik tespitleri yapıldı.

AVUKAT DURUŞMA SALONUNU BEĞENMEDİ

Bugün başlayan duruşmada Abdulkadir Masharipov’un avukatından ilginç bir istek geldi. Duruşmanın gerçekleştirildiği salonu kastederek davanın bu salonda gerçekleştirilemeyeceğini söyleyen avukat, müvekkili ile arasında 15 metre mesafe bulunduğunu ve müvekkillerinin kendilerine soru sorarak danışmak istediklerini ancak bunun bu duruşma salonunda mümkün olmadığını belirterek duruşmanın Silivri’de değil Çağlayan Adliyesi’nde yapılmasını ve duruşma esnasında müvekkili ile yan yana oturmak istediğini belirtti. Avukattan gelen bu taleplere mahkemeden ret cevabı geldi. Mahkeme avukattan gelen taleplere güvenlik gerekçesiyle ret cevabı vererek duruşmanın Slivri’de devam edeceğini belirtti.