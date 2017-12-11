Ünlü yönetmen Mustafa Uzun’u Şile’deki evinde katleden Yönetmen Mustafa Uzun'u öldüren figüran Osman A.’nın verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Osman A., ünlü yönetmenin kendisine rol vermesi için her dediğini yaptığını, aralarında tartışma çıkınca da öldürdüğünü söyledi.

Çok sayıda dizi ve filmde imzası bulunan, ödüllü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u Şile’deki evinde başını beyzbol sopası ile ezerek öldüren Osman A.’nın evden yönetmenin aracına binip kaçtığı görüntüleri de ortaya çıktı.

MERDİVENLERDEN DE ARAÇLA İNMEYE ÇALIŞTI

Bir süre ünlü yönetmenin aracı ile Şile yolunda giden zanlı, daha sonra önüne çıkan merdivenlerden de araçla inmeye çalışıyor, ancak bunu başaramayınca da araçtan inerek yaya olarak kaçıyor.

POLİSE KENDİSİ TESLİM OLDU

Bu sabaha karşı polise giderek kendisi teslim olan şüpheli, verdiği ilk ifadede ünlü yönetmenle birlikte alkol aldıklarını, ardından da daha önce vaad ettiği bir rol yüzünden aralarında tartışma çıktığını ve ünlü yönetmeni öldürdüğünü söyledi.

“HER DEDİĞİNİ YAPTIM”

Figüran Osman A.’nın emniyette alınan ifadesi tamamlandı. Alınan bilgilere göre Osman A., Mustafa Kemal Uzun'la gündüz saatlerinde buluştuğunu, gün boyu birlikte olduklarını, ardından da Şile'ye giderek alkol aldıklarını söyledi. Alkolün de etkisi ile bir süre sonra aralarında tartışma çıktığını söyleyen Osman A., "Rol almak için onun her dediğini yaptım" ifadelerini kullandı.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE ÖLDÜRDÜM"

Bir anlık öfke ile olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Osman A.’nın ilerleyen saatlerde emniyetten çıkarılıp sağlık kontrolüne götürülmesi ve Anadolu Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.