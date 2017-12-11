Hindistan’da henüz 15 yaşında olan ve kanseri yendiği öğrenilen bir kız buluşmaya gittiği sevgilisi ile yanındaki arkadaşının tecavüzüne uğradı. Kendisine tecavüz eden sevgilisi ve arkadaşının kaçmasının ardından bir arabadan yardım istedi. Yardım istediği arabanın şoförü de talihsiz kıza tecavüz etti.

Olay, Hindistan’ın Uttar Pradesh şehrinde meydana geldi. Henüz 15 yaşında olduğu öğrenilen kız buluşmaya gittiği yerde kabusu yaşadı. Sevgilisiyle buluşmaya giden kızın başına dehşet bir olay geldi. Önce sevgilisi ve onun yanındaki erkek arkadaşının tecavüzüne uğrayan kız, yol kenarında bitkin bir şekilde beklerken yardım istediği bir arabanın şoförü tarafından da tecavüze uğradı.

ORMANLIK ALANDA TECAVÜZE UĞRADI

15 yaşında olan genç kızın kendisi gibi 15 yaşında olan erkek arkadaşı ve onun yanında gelen bir erkeğin tecavüzüne uğradı. Buluşmaya gittiği ormanlık alanda tecavüze uğrayan genç kız yaşadığı dehşetin ardından korku ve panikle yol kenarına giderek yoldan geçen bir arabadan yardım istedi. Arabanın şoförü de genç kıza tecavüz ederek yol kenarına attı.

KAN KANSERİNİ YENMİŞ

3 kişinin tecavüzüne uğradığı öğrenilen 15 yaşındaki genç kızın çok kısa bir süre önce kan kanserini yendiği öğrenildi. Genç kıza tecavüz eden sevgilisi ve erkek arkadaşın yakalandığı öğrenilirken yardım istediği ve tecavüzüne uğradığı 45 yaşındaki şoförün her yerde arandığı öğrenildi.