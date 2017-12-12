Başbakan Binali Yıldırım, Süleyman Şah Türbesi hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Suriye’de işlerin yoluna girer girmez Süleyman Şah Türbesinin eski yerine geri getirilmesi için çalışmaların başlatılacağını belirtti. İşte detaylar…

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Süleyman Şah Türbesinin Suriye’de işlerin yoluna girer girmez eski yerine geri götürüleceğini belirten Yıldırım, işler düzelir düzelmez bunun çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA YANIT VERDİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı eleştirilere de kürsüden yanıt veren Binali Yıldırım, ağırlık olarak Suriye’deki DEAŞ saldırısının ardından Türkiye’de getirilen Süleyman Şah Türbesi hakkında açıklamalarda bulundu.

‘GERİ GETİRİLECEK’

Suriye’de yer alan Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu DEAŞ saldırısı nedeniyle Türkiye’ye getirilmişti. Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’de gerçekleştirdiği bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı açıklamalarda Türbe hakkında önemli bilgiler verdi. Suriye’de yaşanan olayların düzelmesi ve işlerin yoluna girmesinin hemen ardından Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu için harekete geçileceğini belirten Yıldırım, Türkiye’ye taşınan Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun yeniden ait olduğu yere Suriye’ye geri taşınacağını ve Türkiye’nin kendisine ait olan topraklardan asla vazgeçmeyeceğini belirtti.