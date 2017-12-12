CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclise verdiği önerge ile eşi ve tüm yakınlarının mal varlığının araştırılmasını istediğini belirtti. İşte detaylar…

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclise önerge sunarak eşi ile beraber tüm yakınlarının mal varlığının araştırılmasını istediğini belirtti.

‘HEPSİ ARAŞTIRILSIN’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’te dün gerçekleştirdiği bütçe görüşmeleri esnasında CHP Milletvekillerine seslendi, ailesinin, çocuklarının, torununun, damadının hatta dünürlerinin mal varlığının araştırılması için önerge vermeyi teklif eden Kılıçdaroğlu, hepsi araştırılsın dedi. Bu konuda hiçbir tereddüdü olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu araştırmada beş kuruş bulunması halinde kürsüye çıkıp özür dileyeceğini belirtti.

AK PARTİDEN İLK TEPKİ GELDİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop’tan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu’nun bu yaptığının siyasi manevra olduğunu söyleyen Şentop, Türkiye’nin bu numaraları çok gördüğünü belirtti.