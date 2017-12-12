Zonguldak’ta yaşanan vahşet babanın evine kurduğu gizli kamerayla ortaya çıktı. Karısının 2 yaşındaki kızına şiddet uyguladığından şüphelenen baba Erdem Tülübaş evine kurduğu gizli kamera sayesinde kızının yaşadığı dehşeti gördü.

Olay, Zonguldak Gökçebey ilçesinde meydana geldi. 29 yaşında olan baba Erdem Tülübaş, karısının 2 yaşındaki kızlarına şiddet uygulamasından şüphelenerek eve gizli bir kamera yerleştirdi. 27 yaşında olan anne Tuğba Tülübaş, 2 yaşında olan minik kızına defalarca işkence ederek darp etti. Görüntüleri gören baba hemen harekete geçti ve karısına boşanma davası açtı.

BACAKLARI VE KOLLARINDAKİ MORLUKLARDAN ŞÜPHELENDİ

Alınan bilgilere göre, Erdem Tülübaş ve Tuğba Tülübaş bundan 4 yıl önce görücü usulü bir evlilik yaptı. Evliliklerinin üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından Esila adlı kızları dünyaya gelen çiftim evlilikleri normal giderken baba Erdem Tülübaş’ın küçük kızının bacakları ve kollarındaki morlukları görmesiyle karısından şüphelenmesinin ardından evlerinin salonuna gizli bir kamera yerleştirdiği öğrenildi. Gizli kamera sayesinde karısının küçük kızlarına acımasızca işkence uyguladığını gören baba gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. Baba görüntülerin ardından hemen harekete geçti ve polise giderek karısını şikayet etti. Karısına boşanma davası da açan Erdem Tülübaş, küçük kızının velayetini almak istedi. Polis anneye 3 ay uzaklaştırma cezası verirken küçük Esila’nın geçici velayeti de anneye verildi. Anne Tuğba Tülübaş’ın 2 yaşındaki kızı Esila’yı yaşananların ardından alarak sırra kadem bastığı öğrenildi. Yaşadığı olay karşısında büyük şok yaşayan baba Erdem Tülübaş’ın kızını bulmak ve velayetini alarak onu cani annesinden kurtarmak için savcılığa başvuruda bulunduğu öğrenildi.