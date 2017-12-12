Avusturya'da bir doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamada en az 60 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Resmi kaynaklar da patlamayı doğrularken, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Avusturya polisi bir açıklama yaparak, başkent Viyana’nın doğusundaki Baumgarten’da bulunan ülkenin başlıca doğalgaz aktarma merkezinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

60 ÖLÜ 1 YARALI

Kronen-Zeitung gazetesinde yer alan habere göre de patlamada en az 60 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Polis sözcüsü Edmund Tragschitz tarafından yapılan açıklamada ise patlama sabah 08.45’te meydana geldiği ve şu anda durumun kontrol altına alındığı belirtildi.

Ayrıntılar Gelecek…