﻿ Son Dakika! Doğalgaz Boru Hattında Patlama Meydana Geldi: 60 Yaralı, 1 Ölü

Son Dakika! Doğalgaz Boru Hattında Patlama Meydana Geldi: 60 Yaralı, 1 Ölü

Avusturya'da bir doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamada en az 60 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Resmi kaynaklar da patlamayı doğrularken, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Son Dakika! Doğalgaz Boru Hattında Patlama Meydana Geldi: 60 Yaralı, 1 Ölü
Son Dakika! Doğalgaz Boru Hattında Patlama Meydana Geldi: 60 Yaralı, 1 Ölü Tarih: 2017-12-12 Saat: 16:41:52
Güncelleme : 2017-12-12 16:41:52

Avusturya'da bir doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamada en az 60 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Resmi kaynaklar da patlamayı doğrularken, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Avusturya polisi bir açıklama yaparak, başkent Viyana’nın doğusundaki Baumgarten’da bulunan ülkenin başlıca doğalgaz aktarma merkezinde patlama meydana geldiğini duyurdu. 

60 ÖLÜ 1 YARALI
Kronen-Zeitung gazetesinde yer alan habere göre de patlamada en az 60 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Polis sözcüsü Edmund Tragschitz tarafından yapılan açıklamada ise patlama sabah 08.45’te meydana geldiği ve şu anda durumun kontrol altına alındığı belirtildi. 
Ayrıntılar Gelecek…

 

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