ABD’de yargılanan Reza Zarrab hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Zarrab’ın Beykoz ve Kanlıca’da yer alan yalılarının İBB tarafından yıkılmasına karar verildi.

ABD’de yargılanması devam eden İranlı iş adamı Reza Zarrab’ın İstanbul Beykoz ve Kanlıca’da bulunan yalılarının yıkılmasına karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde gündeme gelen konu üzerine Zarrab’ın yalıları hakkında söz konusu encümen kararının alındığı açıklandı.

YALILAR NE ZAMAN YIKILACAK?

İBBB Meclisinde gündeme gelen ve encümen kararıyla yıkılmasına karar verilen imara aykırı yapıların yıkım kararıyla ilgili yasal sürecin devam ettiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Aydın, Zarrab’ın yalılarının yıkım kararıyla ilgili encümen kararının çıktığını ve devam eden yasal süreç sonrasında yalıların yıkılacağı zamanının da geleceğini belirtti.

CHP’DEN AÇIKLAMA

Söz konusu encümen kararıyla ilgili açıklama yapan CHP’li Hüseyin Sağ, Reza Zarrab’ın Türkiye Cumhuriyeti resmi makamları tarafından casus ilan edildiğini ve CHP’nin Zarrab’ın köşk ve yalıları hakkında savcılığa suç duyurularının olduğunu belirterek savcılığın da her iki suçtan dolayı Zarrab’a 10’ar yıllık dava açtığını aktardı. Zarrab’ın eşi ünlü sanatçı Ebru Gündeş’inde halen yalıda olduğuna değinen Sağ, verilen encümen kararlarının gerekenini 2 yıldır yapmadıklarını ve şimdi verilen bu encümen kararının yerine getirilerek yıkımın gerçekleştirilmesini beklediklerini belirtti.