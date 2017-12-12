TBMM Genel Kurulunda AK Partili ve CHP'li Vekiller tekme tokat kavga etti. Kavgaya neden olan ise CHP'li Özgür Özel'in "Ben senin ne mal olduğunu biliyorum" sözleri oldu. Bu sözler üzerine AK Partili Alin Tunç, Özel'in üstüne yürüyünce önü diğer CHP’li vekiller tarafından kesildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ederken, AK Partili ve CHP'li Vekiller arasında kavga çıktı. 2018 Bütçe görüşmelerinin yapıldığı mecliste CHP İzmir milletvekili Musa Çam, konuşma yaptığı sırada 17-25 Aralık konusuna girdi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SÖZLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı yaşanan tartışma üzerine, 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında FETÖ’nün yaptığı darbe girişiminin ardından çıkan bir takım malzemeleri kullanmanın ahlak ve vicdan sorunu olduğunu söyledi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile CHP milletvekilleri arasında çıkan tartışmanın ardından CHP İzmir milletvekili Musa Çam'a verilecek süre konusunda da bir tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’dan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz isteyince de oturuma ara verildi.

AK PARTİLİ TUNÇ İLE CHP’Lİ VEKİLLER ARASINDA BÜYÜK KAVGA

AK Parti Uşak milletvekili Alin Tunç ve CHP grup Başkanvekili Özel arasında konuşma tartışması başladı. Tunç, Özel’e 'Hep sen mi konuşacaksın' deyince, Özel 'Ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Seninle beş aydır konuşmuyorum' yanıtını verdi. Bunun üzerine Tunç, Özel’in üzerine yürüyünce CHP milletvekilleri önüne çıktı.