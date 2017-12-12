Utanç verici olayın adresi bu defa Afyon. Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye götürülen 11 yaşındaki kız çocuğunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. 11 yaşındaki K.U’ya mahkeme kararı ile kürtaj yapıldı. Kürtajın ardından cenine uygulanan DNA testinde K.U.’nun iddia ettiği gibi aynı okuldan O.K.’den (14) hamile kalmadığı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’da, 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi K.U., ‘bilişsel gelişim geriliği’ nedeniyle özel eğitim alıyordu. Ailesi şiddetli karın ağrısı çeken küçük kızı 7 Kasım’da Devlet Hastanesine götürdü. K.U.’yu muayene eden doktorlar, genç kızın 2,5 aylık hamile olduğunu anlayınca polise haber verdi. K.U’nun pedagog eşliğinde ifadesi alınırken, küçük kız, aynı okulda eğitim gördüğü 14 yaşındaki O.K.’nin kendisini boş binaya götürdüğünü ve orada tecavüz ettiğini öne sürdü.

MAHKEME KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri ifadenin ardından O.K.’yı gözaltına aldı. Savcılıkta ifadesi alınan O.K. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı, olayla ilgili olarak görevlendirilirken, mahkeme kararı ile K.U.’ya kürtaj yapıldı ve hamilelik sonlandırıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, K.U ve 8, 9 ve 12 yaşındaki 3 kız kardeşini aileden alarak çocuk yurduna yerleştirdi.

BEBEK SÖYLEDİĞİ KİŞİDEN ÇIKMADI

Savcılık tarafından soruşturma devam ederken, cenine DNA testi yapıldı. Test sonucunda K.U.’nun O.K.’den hamile kalmadığı ortaya çıktı. Savcılık bunun üzerine yeniden ailenin ve küçük kızın ifadesini aldı ancak kız yine aynı ifadeyi tekrarladı. Soruşturma devam ediyor.