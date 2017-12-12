Sosyal medyada dolaşan ve roman gelin adayı Solmaz’a ait olduğu iddia edilen +18’lik görüntüler son dönemlerde hızla yayıldı. Bugün Seda Sayan ve Uğur Aslan’ın evlilik programına katılan Solmaz, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

Global TV ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın evlilik programına katılan gelin adayı Solmaz, sosyal medyada hızla yayılan ve kendisine ait olduğu iddia edilen görüntüler hakkında açıklama yaptı.

“DELİNİN TEKİ BEN GİBİ VİDEO ÇEKİYOR”

Son dönemlerde sosyal medyada hızla yayılan +18’lik görüntülerin gelin adayı Solmaz’a ait olduğu iddia ediliyordu. Bu görüntüler hakkında konuşan Solmaz, bu kişinin kesinlikle kendisi olmadığını söyledi. Daha önde de aynı kızın benzer şeyler yaptığını söyleyen Solmaz, kızın ailesine ulaştığını, madde bağımlısı olan kızın sürekli böyle videolar çektiğini söyledi.

SEDA SAYAN DA DESTEK OLDU

Seda Sayan da Solmaz’ın bu açıklamalarının ardından söz alarak, Solmaz’ı herkesin tanıdığını ve böyle bir şey yapacak bir kız olmadığını söyledi.