Rize'de üniversite ve KYK öğrenci yurdunda akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 46 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Hala hastaneye gelen öğrenciler olduğu öğrenildi.

Rize'de akşam yemeğinin ardından üniversite kampusunun yemekhanesiyle Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. 46 öğrencisinin hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

AKŞAM YEMEĞİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDILAR

Rize’nin Fener Mahallesi’nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampusu yemekhanesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı kız ve erkek öğrenci yurdunda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan öğrenciler, hastaneye kaldırıldı.

46 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

46 öğrenci, mide bulantısı ve ishal şikayeti ile akşam saatlerinde ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede öğrencilere müdahale edilirken, başka öğrencilerin de rahatsızlandığı ve hastaneye gelişlerinin devam ettiği öğrenildi.