Dondurulmuş döner ette fosfat katkı maddesi kullanıldığı için yasaklanmasına yol açabilecek düzenleme talebi, Avrupa Parlamentosu tarafından reddedildi.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun dönere karşı başlattığı tavır, Avrupa Parlamentosu’ndan döndü. Avrupa Birliği Komisyonu, dondurulmuş döner etinde fosfat kullanılmasına izin verilmesine yönelik öneri sunmuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ REDDETTİ

Döner için Avrupa Parlamentosu Strasbourg’da yapılan oylamada yasak getirilmesi yönünde 373 parlamenter oy kullanırken, fosfat kullanımından yana 272 parlamenter oy kullandı. 30 parlamenterin de çekimser kaldığı oylama sonucunda dönerde fosfat kullanımının yasaklanmasını isteyenler daha fazla olsa da 376 oy sağlanamadığı için üç oyla dondurulmuş dönerde yasal olarak fosfat kullanılmasının önü açıldı.

FOSFAT AVRUPA’DA YASAK

AB ülkelerinde, genel olarak Fosfatın katkı maddesi olarak kullanılması yasak. Fakat bazı ülkelerde istisnai olarak fosfat katkı maddesi olarak kullanılıyor. İzin verilen bu ürünler içerisinde döner olmasa da fosfat dönerde kullanılıyordu. AB Komisyonu’nun öneriyi verirken asıl amacı, dönere ilişkin yasal durumun netlik kazanmasıydı. Eylül ayında, AB üyesi 28 ülkeden 24’ünün uzmanları AB komisyonunun attığı bu adımı onaylamıştı. Fakat dengesiz pişirmeyi önleyen homojen bir dondurma süreci için Dönerde fosfat kullanımı gerekli görülüyordu.