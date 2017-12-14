﻿ Trabzon’da Fuhuş Skandalı! Polis Gördüğü Manzarayla Neye Uğradığını Şaşırdı

Trabzon’da Fuhuş Skandalı! Polis Gördüğü Manzarayla Neye Uğradığını Şaşırdı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen otel ve iş yerlerine yönelik olan fuhuş baskınında aynı odaya saklanan 18’i yabancı uyruklu olan 57 hayat kadınının yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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Trabzon’da Fuhuş Skandalı! Polis Gördüğü Manzarayla Neye Uğradığını Şaşırdı
Trabzon’da Fuhuş Skandalı! Polis Gördüğü Manzarayla Neye Uğradığını Şaşırdı Tarih: 2017-12-14 Saat: 11:04:18
Güncelleme : 2017-12-14 11:04:18

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen otel ve iş yerlerine yönelik olan fuhuş baskınında aynı odaya saklanan 18’i yabancı uyruklu olan 57 hayat kadınının yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, Trabzon’da meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece düzenlenen otel ve iş yerlerine yönelik olan fuhuş operasyonunda polis gördüğü manzara karşısında şoka uğradı.

POLİS TEK TEK DENETLEDİ

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlatılan otel ve iş yerlerinde fuhuş denetlemesinde her bir otel ve iş yerini tek tek denetleyerek fuhuşu engelleme uygulaması gerçekleştirildi.

HEPSİ AYNI ODAYA DOLUŞMUŞ

Polis ekiplerinin yaptığı denetleme sonucunda bir otelde aynı odaya doluşmuş olan 18’i yabancı uyruklu hayat kadını, 9 otel çalışanı ve 30 erkek yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri otele düzenlediği baskında hayat kadınları, otel çalışanları ve otelde konaklayan erkeklerin aynı odaya doluşarak saklanmasına şoke olurken yakalanan toplamda 57 kişi emniyete götürülerek sorguya alındı. Ekipler tarafından yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

 

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