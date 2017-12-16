Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Deniz Gezmiş’in parkasız haline benzettiğini söyleyerek gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu olan ve şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, Habertürk’te yayınlanan ‘Akılda Kalan’ adlı programda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Recep Tayyip Erdoğan’ı Deniz Gezmiş’in parkasız haline benzettiğini söyleyerek sosyal medyada da tartışma konusu yarattı.

15 TEMMUZ AÇIKLAMASI

15 Temmuz hain darbe gecesinde Erdoğan ve ailesi Huber Köşkünde olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi ile olan özel ilişkilerini de aktardı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN DENİZ GEZMİŞ BENZETMESİ

Habertürk’te ‘Akılda Kalan’ isimli programın konuğu olan Rıdvan Dilmen çok öze açıklamalarda bulundu. Babasının İşçi Partili olduğunu belirten Dilmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a baktığında yeşil parkasız bir Deniz Gezmiş gördüğünü söyledi. Deniz Gezmiş’in de Filistin’e gittiği örneğini veren Dilmen, Deniz Geszmiş gibi Erdoğan’ın da emperyalistlere karşı mücadele verdiğini dile getirerek NATO’da da Ulu önder Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan’dan bahsedildiğini belirtti. Rıdvan Dilmen'in yaptığı benzetme sonrasında sosyal medyadan da konuyla ilgili yorumlar gelmeye başladı. Dilmen'in açıklamaları sosyal medyada hızla paylaşılırken kullanıcılar fikirlerini yorumlarda belirtti.

DENİZ GEZMİŞ KİMDİR?

Deniz Gezmiş, 6 Kasım 1972 tarihinde yanındaki iki arkadaşı Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte idam edilmiştir. Devrimci olan Deniz Gezmiş, ABD’ye karşı eylemler düzenlemiş ve 1969 yılında Filistin kamplarına giderek burada eğitim almıştır.