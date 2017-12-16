Türkiye’nin eski Başbakanı Mesut Yılmaz’ın en büyük oğlu Yavuz Yılmaz’ın İstanbul Beykoz’da yer alan evinde silahla kafasına sıkarak intihar ettiği öğrenildi.

Bir dönem Başbakanlık yapmış olan Mesut Yılmaz’ın en büyük oğlu Yavuz Yılmaz evinde intihar etti. Yılmaz’ın Beykoz’da yer alan evinde silahla kafasına sıkarak intihar ettiğinden şüpheleniliyor.

İNTİHAR MI ETTİ?

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken ekiplerin ilk incelemesine göre Yavuz Yılmaz’ın canına kıydığı ve silahla başına sıkarak hayatına son verdiği belirtiliyor. Öte yandan komşulardan alınan ifadelerde de evden silah sesi geldiği belirtiliyor.

CESEDİ HİZMETÇİ KADIN BULDU

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz’ın cansız bedeninin evine gelen hizmetçi kadın tarafından bulunduğu öğrenildi. Öte yandan karısının tedavisi nedeniyle ABD’de bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz acı haberi de burada aldı. Haberin ardından Türkiye’ye dönmek için hazırlanan Mehmet Yılmaz’ın büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.

YAVUZ YILMAZ KİMDİR?

1979 yılında dünyaya gelen Yavuz Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Mesut Yılmaz’ın en büyük oğludur. ABD’de eğitimini tamamlayan Yavuz Yılmaz, otel ve restoran işletmeciliğinin ardından siyasete atılmaya karar vermiş ve 7 Haziran 2015 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Milletvekilliği için harekete geçmiş fakat aday olamamıştı.