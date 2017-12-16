﻿ Türkiye’yi Şok Eden Olay! Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın Oğlu Silahla İntihar Etti

Türkiye’yi Şok Eden Olay! Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın Oğlu Silahla İntihar Etti

Türkiye’nin eski Başbakanı Mesut Yılmaz’ın en büyük oğlu Yavuz Yılmaz’ın İstanbul Beykoz’da yer alan evinde silahla kafasına sıkarak intihar ettiği öğrenildi.

Anasayfa GÜNCEL Türkiye’yi Şok Eden Olay! Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın Oğlu Silahla İntihar Etti
Türkiye’yi Şok Eden Olay! Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın Oğlu Silahla İntihar Etti
Türkiye’yi Şok Eden Olay! Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın Oğlu Silahla İntihar Etti Tarih: 2017-12-16 Saat: 12:37:44
Güncelleme : 2017-12-16 12:37:44

Türkiye’nin eski Başbakanı Mesut Yılmaz’ın en büyük oğlu Yavuz Yılmaz’ın İstanbul Beykoz’da yer alan evinde silahla kafasına sıkarak intihar ettiği öğrenildi.

Bir dönem Başbakanlık yapmış olan Mesut Yılmaz’ın en büyük oğlu Yavuz Yılmaz evinde intihar etti. Yılmaz’ın Beykoz’da yer alan evinde silahla kafasına sıkarak intihar ettiğinden şüpheleniliyor.

İNTİHAR MI ETTİ?

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken ekiplerin ilk incelemesine göre Yavuz Yılmaz’ın canına kıydığı ve silahla başına sıkarak hayatına son verdiği belirtiliyor. Öte yandan komşulardan alınan ifadelerde de evden silah sesi geldiği belirtiliyor.

CESEDİ HİZMETÇİ KADIN BULDU

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz’ın cansız bedeninin evine gelen hizmetçi kadın tarafından bulunduğu öğrenildi. Öte yandan karısının tedavisi nedeniyle ABD’de bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz acı haberi de burada aldı. Haberin ardından Türkiye’ye dönmek için hazırlanan Mehmet Yılmaz’ın büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.

YAVUZ YILMAZ KİMDİR?

1979 yılında dünyaya gelen Yavuz Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Mesut Yılmaz’ın en büyük oğludur. ABD’de eğitimini tamamlayan Yavuz Yılmaz, otel ve restoran işletmeciliğinin ardından siyasete atılmaya karar vermiş ve 7 Haziran 2015 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Milletvekilliği için harekete geçmiş fakat aday olamamıştı. 

 

Eski Başbakan Mehmet Yılmaz Oğlu intihar mı etti Yavuz Yılmaz Yavuz Yılmaz intihar Yavuz Yılmaz Kimdir
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu