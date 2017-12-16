Gaziantep’te merkez üssünün Araban ilçesi olduğu belirlenen 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiği öğrenildi. İşte detaylar…

Gaziantep’te merkez üssü Araban ilçesi olan 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından ilk açıklama AFAD’tan yapıldı.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan deprem sonrasında AFAD’tan gelen açıklamada, depremin merkez üssünün Araban ilçesi olduğu ve büyüklüğünün 3.9 olduğunun belirlendiği aktarıldı. Bugün saat 11.39 sularında meydana geldiği belirlenen depremin yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Gaziantep Araban ilçesinde meydana gelen ve 3.9 şiddetinde olduğu belirlenen deprem kısa süreli panik yarattı. Yapılan açıklamalarda depremin hasar oluşturmadığı ve günlük hayata etki etmediği belirtildi.