İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunda yer alan ve Perküsyon sanatçısı olan İskender Küserman henüz 18 yaşında olan oğlu tarafından boğazına saplanan bıçakla hayatını kaybetti.

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu arasında yer alan Perküsyon sanatçısı İskender Küserman 18 yaşında olan oğlu tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.

ANNESİNE BAĞIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Ünlü müzisyenin eşi ile arasında sıkıntılar olduğu ve aile içi sıkıntılarından dolayı bir süredir özel hayatında problemler yaşadığı öğrenildi. Babasını öldüren 18 yaşındaki Emir Küserman, cinayet sonrası polise teslim olurken babasını annesine bağırdığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

MUTFAKTAN BIÇAK ALARAK BOĞAZINI KESTİ

Olay, İstanbul Bakırköy’de ailenin kendilerine ait olan evlerinde meydana geldi. Bir süredir eşiyle arasında anlaşmazlıklar yaşadığı öğrenilen ünlü müzisyen İskender Küserman, özel hayatında oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Küserman’ın eşinin sıkıntılardan dolayı oğlu Emir’i alarak Çanakkale’ye gittiği ve 2 gün önce Çanakkale’den döndükleri öğrenildi. Dün sabah saatlerinde ünlü müzisyen ve eşi evde tartışmaya başladı. İddialara göre eşine ‘Seni boşayacağım’ dediği öğrenilen İskender Küserman’ın evde bulunan 18 yaşındaki oğlu Emir, babasının annesine bağırmasından dolayı öfkelendiğini ve mutfaktan aldığı bıçağı babasının boğazına sapladığı öğrenildi. Talihsiz müzisyen boğazına aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİSE TESLİM OLDU

Babasını öldürdükten sonra polise giderek teslim olan Emir Küserman, babasının annesine bağırdığını bu yüzden öfkelendiğini ve mutfaktan aldığı bıçağı babasının boğazına sapladığını ve çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi. 18 yaşındaki Emir Küserman, ifadesinin ardından sevk edildiği Adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.