Bursa’nın İznik ilçesinde Belediye Başkanı olan AK Partili Osman Sargın’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Osman Sargın’ın AK Parti ilçe Kongresinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bursa İznik ilçesinin Belediye Başkanı olan Osman Sargın katılım gösterdiği AK Parti ilçe kongresinin ardından aniden fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çağırılan sağlık görevlileri Sargın’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken daha Sargın’ı sonra ambulansa alarak İznik Devlet Hastanesine kaldırdığı öğrenildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Hastanede doktorların yaptığı ilk müdahale sonrasında kalp krizi geçirdiği belirlenen Osman Sargın, buradan alınarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Alınan bilgilere göre, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’ın sağ kalp damarının tıkandığı ve acilen anjiyoya alındığı belirtildi. Yapılan son bilgilendirmede Sargın’ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

OSMAN SARGIN KİMDİR?

Osman Sargın, 11 Aralık 1956 yılında Bursa'nın İznik ilçeisnde dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve Ortaöğretim eğitimini İznik ilçesinde alan Sargın, Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Osman Sargın'ın 1993 yıllarında Sümerbank'ta memurluk yaptığı biliniyor. İş hayatına Çevre ve Orman Bakanlığı memuriyetiyle devam eden Sargın daha sonra Bursa Çevre İl Müdürlüğü görevinde yer almıştır.