Türk askerleri ve ÖSO askerlerinin Afrin’e operasyon için son hazırlıklarını tamamlamaya başlaması ABD’yi panikletti. Operasyon hazırlıkları sonrasında CIA’dan gelen raporda operasyon sonucunda Türkiye ve ABD’nin doğrudan savaşa girebileceği belirtildi.

Suriye sınırında Türk ve ÖSO askerlerinin Afrin’e operasyon hazırlığı ABD’ye panik yaşattı. Türk ve ÖSO askerlerinin Suriye’deki PKKYPG terör örgütlerini bölgeden temizleme amaçlı operasyonlarını hızlandırması sonucunda ABD’li düşünce kuruluşlarının Türkiye’yi doğrudan savaşla tehdit ettiği görüldü.

CIA’DAN SAVAŞ RAPORU

Türk ve ÖSO askerlerinin birlikte hazırlandığı Afrin operasyonu konusunda CIA’dan gelen raporda, operasyonun başlatılması sonucunda ABD ve Türkiye’nin doğrudan sıcak çatışmaya gireceği belirtildi. CIA’dan gönderilen Rand raporunda ABD ordusunda da uyarı vardı. ABD ordusu, Suriye bölgesinde yaşanacak olan operasyonun oldukça güçlü olduğu ve daha öncekilere benzemeyeceği belirtildi. Ayrıca ABD ordusu TSK konusunda da uyarıldı ve TSK’nın kimseye benzemediği ifadeleri de yer aldı.

ABD İSRAİL’E DESTEK ÇIKACAK

Öte yandan CIA tarafından gönderilen raporda, İran’dan İsrail’e gelebilecek olası bir saldırı sonucunda ABD’nin İsrail’e yardım edeceği belirtildi. Raporda, İran’ın olası İsrail saldırısının ABD çıkarlarına ve politikasına aykırı olduğu da belirtildi. Bu da İran’dan İsrail’e olası bir saldırı geldiğinde ABD’nin İsrail’e destek çıkacağını gösterdi.