Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman’da partisinin İl Kongresinde yaptığı açıklamalarda, Suriye’nin kuzeyini işaret ederek bölgedeki bütün terör örgütü unsurlarını temizleyeceklerini belirterek ‘Ezip geçeceğiz’ ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman’da katıldığı toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Suriye’nin kuzeyine değinen Erdoğan, bölgedeki terör örgütlerinin istediklerini almalarına izin verilmeyeceğini belirterek Mümbiç, Tel Abyad ve Kamışlı’nın teröristlerden temizleneceğini üzerine basa basa belirtti.

‘TERÖR YUVALANMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Erdoğan, Türkiye’nin çevresinde yaşanan olayların birbirinden bağımsız olmadığını, bölgelerde atılan tüm provokatif adımların hepsinin aynı olduğunu söyledi. Bölgedeki terör yapılanmalarına destek veren muhteri yöntemlerin de bulunduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin asla bu yapılanmalara izin vermeyeceğini ve tüm oyunları bozacağını bir kez daha aktardı.

‘BASAR TEKMEYİ GEÇERİZ’

Suriye’nin kuzeyini işaret eden Erdoğan, Suriye ve Irak’taki terör oluşumlarına asla müsaade edilmeyeceğini belirterek bu konuda Türkiye’nin karşısına kim çıkarsa çıksın bunların bir bir ezileceğini söyledi. Öte yandan Erdoğan her yapılana eyvallah denilmeyeceğini söyleyerek, ‘Kim önümüze çıkarsa ayağımıza çelme takmaya çalışırsa basar tekmeyi geçeriz.’ ifadelerinde bulundu.

KARAMAN’A HAVAALANI MÜJDESİ

Karamanlılara havaalanı müjdesi de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman’ın asla Anadolu’nun ortasına sıkışıp kalacak bir şehir olmadığını ve şehir için yapılacak olan yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanının şu anda ihale aşamasında olduğunu ancak 2020 yılında havalimanının açılmasının planlandığını aktardı.