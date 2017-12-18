﻿ Yavuz Yılmaz’a Son Görev! Naaşı Camiye Getirildi, Gözyaşları Sel Oldu

Yavuz Yılmaz’a Son Görev! Naaşı Camiye Getirildi, Gözyaşları Sel Oldu

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’a son görev bugün gerçekleştiriliyor. Cenazesi Marmara İlahiyat Camii’ne getirilen Yavuz Yılmaz için gözyaşları sel oldu. Anne Berna Yılmaz’ın güçlükle ayakta durduğu ve yanındaki küçük oğluna sarılarak ağladığı görüldü.

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Yavuz Yılmaz’a Son Görev! Naaşı Camiye Getirildi, Gözyaşları Sel Oldu
Yavuz Yılmaz’a Son Görev! Naaşı Camiye Getirildi, Gözyaşları Sel Oldu Tarih: 2017-12-18 Saat: 12:37:13
Güncelleme : 2017-12-18 12:37:13

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’a son görev bugün gerçekleştiriliyor. Cenazesi Marmara İlahiyat Camii’ne getirilen Yavuz Yılmaz için gözyaşları sel oldu. Anne Berna Yılmaz’ın güçlükle ayakta durduğu ve yanındaki küçük oğluna sarılarak ağladığı görüldü.

İntihar haberiyle Türkiye’yi sarsan eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Baba Mesut Yılmaz, oğlunun cenazesini Şişli’de bulunan özel hastaneden teslim alarak cenaze töreninin gerçekleştirileceği Marmara İlahiyat Camii’ne getirdi. Yılmaz’ın oğlunun cenazesini cami bahçesine kadar omuzladığı anlar kameralara yansırken anne Berna Yılmaz’da oğlunun tabutunun arkasında yürüyerek gözyaşlarına boğuldu.

BERNA YILMAZ KÜÇÜK OĞLUNDAN DESTEK ALDI

Oğulları Yavuz Yılmaz’ın hayatını kaybettiği haberi Türkiye’ye iniş yaptıklarında haber verilen Mesut ve Berna Yılmaz çifti en zor günlerini yaşıyor. Büyük oğulları Yavuz Yılmaz’ı son yolculuğuna uğurlayan Yılmaz ailesinin acı gününde dostları ve akrabaları onları yalnız bırakmadı. Anne Berna Yılmaz’ın oğlunun naaşının camiye getirildiği anlarda küçük oğlu Hasan Yılmaz’a sarılarak destek aldığı ve gözyaşlarına boğulduğu görüldü. 

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve ailesinin acı gününde Mustafa Sarıgül ve Abdurrahim Albayrak başta olmak üzere aileyi birçok yakını ve akrabasının bu acı günde yalnız bırakmadığı görüldü. Öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek olan Yavuz Yılmaz’ın cenazesine CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Bahçeli’nin de katılacağı öğrenildi.

 

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