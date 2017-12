Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor bu yıl All Starla ekranlara gelecek. Survivor All Star kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başlarken Acun Ilıcalıı yarışmaya dahil olan bir ismi daha resmi olarak açıkladı.

TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan ve bir klasik haline gelen Survivor bu yıl All Star ile izleyiciye sunulacak. Survivor All Star kadrosu yavaş yavaş belirlenmeye başlarken Acun Ilıcalı yarışmanın Gönüllüler takımına dahil olacak isimlerden birini resmi olarak duyurdu. Survivor All Star gönüllüler takımına Milli Atlet Nevin Yanıt’ın dahil olduğu öğrenildi.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINA ÜNLÜ İSİM

Daha önceleri yarışmaya dahil olacak birkaç ismi açıklayan Acun Ilıcalı, yarışmanın gönüllüler takımına dahil olacak bir ismi daha açıkladı. Daha önce Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Apak’ın yer alacağı öğrenilen yarışmaya Milli Atlet Nevin Yanıt’ında dahil olduğu ve gönüllüler takımında yer alacağı öğrenildi.

SURVİVOR ALL STAR KADROSUNDA AÇIKLANAN İSİMLER

Survivor 2018 All Star kadrosunda bugüne kadar dahil olan isimler arasında, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Murat Ceylan, Cumali Akgül, Nihat Doğan, Hakan Hatipoğlu ve Turabi Çamkıran olduğu söylenmişti. Acun Ilıcalı, Survivor All Star’ın yayın tarihi ile ilgili henüz net bir açıklamada bulunmadı.

Haber Kanağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com