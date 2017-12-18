﻿ Son Dakika! ABD’de Feci Kaza, Yüksek Hızlı Yolcu Treni Raydan Çıkıp Yola Uçtu: Ölü ve Yaralılar Var

Son Dakika! ABD’de Feci Kaza, Yüksek Hızlı Yolcu Treni Raydan Çıkıp Yola Uçtu: Ölü ve Yaralılar Var

ABD’de yüksek hızlı bir yolcu treninin köprü üstünden geçtiği sıralarda raydan çıktığı ve yola uçtuğu öğrenildi. Henüz resmi bir açıklama gelmese de olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Son Dakika! ABD’de Feci Kaza, Yüksek Hızlı Yolcu Treni Raydan Çıkıp Yola Uçtu: Ölü ve Yaralılar Var
Son Dakika! ABD’de Feci Kaza, Yüksek Hızlı Yolcu Treni Raydan Çıkıp Yola Uçtu: Ölü ve Yaralılar Var Tarih: 2017-12-18 Saat: 21:34:02
Güncelleme : 2017-12-18 21:34:02

ABD’de yüksek hızlı bir yolcu treninin köprü üstünden geçtiği sıralarda raydan çıktığı ve yola uçtuğu öğrenildi. Henüz resmi bir açıklama gelmese de olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

ABD Washington Seattle şehrinde feci bir kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kaza Türkiye saatiyle 07.30 sularında meydana gelirken yüksek hızlı yolcu treninin raydan çıkarak yola uçtuğu öğrenildi. 

ÖLÜ VE YARALILAR OLDUĞU BELİRTİLDİ

WSDOT tarafından kazayla ilgili yapılan açıklamada, bir firmaya ait olan yüksek hızlı yolcu treninin köprü üzerinden geçtiği sıralarda raydan çıkarak yola uçtuğu belirtildi. Kaza nedeniyle I-5 karayolunun trafiğe kapatıldığı öğrenilirken olayda resmi bir açıklama olmasa da ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. 

TRENDE 75 YOLCU VARDI

Alınan bir diğer bilgide, yüksek hızlı yolcu treninin saatte en az 130 kilometre hız yaptığı öğrenilen trende yaklaşık 75 yolcunun bulunduğu belirtildi.

 

Ayrıntılar Gelecek...

 

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