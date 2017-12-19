Ankara’dan alınan son dakika bilgisinde kimlik kontrolü için durdurulan bir yolcu otobüsünde araçtan indirilen bir kişinin açtığı ateş sonucunda 1 polis şehit oldu.

Olay, Ankara Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, şüphe üzerine yolda kimlik kontrolü yapmak üzere durdurulan bir yolcu otobüsünde araçtan indirilen bir şüphelinin açtığı ateş sonucunda 1 polis memurunun şehit olduğu öğrenildi.

SİLAHI ÇEKİP ATEŞ AÇTI

Siirt-İstanbul seferini yapmakta olan ve Ankara Gölbaşı’nda sivil polis ekipleri tarafından şüpheli görülerek durdurulan 56 AP 616 plakalı yolcu otobüsünden aşağı indirilen iki erkek şüpheliden birinin yanına aldığı el çantasıyla birlikte aşağıya indiği öğrenilirken kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açarak 1 polis memurunu ağır yaraladığı ve yolun karşı şeridine kaçtığı öğrenildi. Vurularak yaralanan polis memurunun acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN OPERASYON

Yaşanan olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne ağlı ekiplerin olayla ilgili çalışma başlattığı ve 1 polis memuruna ateş açan daha sonrada kaçan şüpheli için yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Öte yandan bölgeye destek için özel harekat polislerinin de sevk edildiği ve polis memurunu şehit eden şüphelinin yakalama operasyonunun hız kesmeden sürdüğü aktarıldı.