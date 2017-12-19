İstanbul Sultangazi’de 5 yıllık evli olan çift yaşadıkları şiddetli geçimsizlikten dolayı sürekli olarak tartışma yaşıyorlardı. Önceki gün yine tartışan çiftin kavgası bu sefer kanlı bitti ve kocasından dayak yiyen kadın, eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. İşte detaylar…

Ülkemizde her geçen gün artarak devam eden cinayetlere bir yenisi İstanbul’da eklendi! İstanbul’da eşi ile tartışırken dayak yiyen kadın, iddialara göre bunu hazmedemediği için pompalı tüfekle kocasını vurdu.

İstanbul Sultangazi’de oturmakta olan Aylin I. Ve Cihangir I. 5 yıl önce hayatlarını birleştirdiler ve 4 önce de bir çocuk sahibi oldular. Ancak çiftin son zamanlarda hayli fazla yaşadığı şiddetli geçimsizlikten dolayı Cihangir I. Eşine boşanmak istediğini söyledi ve bu yüzden aralarında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Cihangir I.’nın boşanma talebine karşı çıkan ve yuvasının yıkılmasını istemeyen 26 yaşındaki Aylin I., eşi ile yaşadığı tartışma esnasında iddialara göre darp edildi. Kocasından dayak yemeyi ise hazmedemediği iddia edilen Aylin I. daha sonra ise evdeki pompalı tüfeği aldı ve adeta dehşet saçtı. Kocasını pompalı tüfekle vuran Aylin I. ardından da karakola gitti ve durumu bildirerek teslim oldu.

Komşuların silah seslerini duymasının ardından olay yerine çağırılan sağlık ekipleri ise hemen eve girdi ve Cihangir I.’ya ilk müdahalesini yapmak istedi. Fakat Cihangir I.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği görüldü. Savcının incelemesi sonrasında ceset Adli Tıp’a kaldırılırken, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.