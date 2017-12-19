Dün Trakya bölgesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini devam ettirirken İstanbul’da da sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. İstanbul için art arda sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji uzmanları son yapılan açıklamada, Pazartesi ve Salı günleri İstanbul’a kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Uzmanları Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile Türkiye’nin soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini belirtmişti. Ülke genelinde sağanak yağışlı hava etkisini göstermeye devam ederken dün gece saatlerinde Trakya Bölgesinde Kırklareli başta olmak üzere kar yağışı etkili olmaya başlamıştı. Son yapılan açıklamalarda İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Uzmanlarının son yaptığı açıklamada, İstanbul’da etkisini sürdürmekte olan sağanak yağışın hafta sonuna kadar devam edeceği ve yeni hafta Pazartesi ve Salı günlerinde İstanbul’unda kar yağışının etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

AKOM’DA UYARDI

Öte yandan AKOM tarafından yapılan açıklamada da, yurt genelinde hafta sonuna kadar düşecek olan hava sıcaklıklarının 6-8 dereceye kadar düşeceği ve mevsim normallerinin altında seyredeceği aktarıldı. Sağanak yağışın devam edeceği son günlerde aralıklı geçişler yaşanacağı ve Marmara bölgesinde kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. Yarın İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu 7 derece, Perşembe günü ise parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı 7 derece olmasının beklendiği belirtildi.