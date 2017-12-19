ABD’de ünlü model Lili Jasmin’in imza attığı sosyal deney ülkede büyük ses getirdi. Ünlü model New York sokaklarında çırılçıplak dolaştı fakat hiç kimse onun çıplak olduğuna inanmadı.

ABD’li ünlü model Lili Jasmin, New York sokaklarında çırılçıplak dolaşarak inanılmaz bir sosyal deneye imza attı. Jen Seidel isimli bir vücut boyama sanatçısı ile ortak yaptığı çalışma sonucunda inanılmazı ortaya koyan ünlü model Jasmin, sokaklarda çırılçıplak gezdi fakat kimse onun çıplak olduğunu fark bile etmedi.

ÇIPLAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ AMA KİMSE İNANMADI

Soğuk havada New York sokaklarında çırılçıplak dolaşan ünlü model Lili Jasmin, çevredekilere çıplak olduğunu söylese bile hiç kimse onun çıplak olduğuna inanmadı. Jen Seidel isimli vücut ressamın daha öncede kendi vücudunu boyadığı ve çırılçıplak şekilde bir alış veriş merkezine girerek insanların çıplak olup olmadığını anlayıp anlamayacağını test ettiği ve alış veriş merkezindeki hiç kimsenin ressamın çıplak olduğunu anlayamadığı öğrenildi. Vücuduna çizilen resimlerin aşamalarını Instagram hesabından kare kare paylaşan ünlü model Lili Jasmin sokaklarda çıplak olduğunu söyleyerek dolaşsa da buna inanmanın güç olduğu paylaşılan fotoğraflardan da görüldü. Bazı kadınların Jasmin’den izin alarak vücuduna dokunmak istediği ve dokunduktan sonra çıplak olduğuna ikna oldukları da görüldü. Birçok kişi Jasmin'in vücuduna çizilmiş olan resimleri fotoğraflayarak gerçekleştirilen sosyal deneyin büyük ses getirdiğini gösterdi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com