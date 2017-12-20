Çin’de uygulanan olayda, çeşitli suçlardan hükümlü olan toplamda 10 mahkumun açık infaz törenini izlemek için binlerce insanın bölgeye akın ettiği görüldü. 10 kişi binlerin akın ettiği alanda toplu şekilde idam edildi.

Olay, Çin’in güneyinde yer alan Guandong eyaletinde meydana geldi. Çeşitli suçlarla yargılanan suçluların toplu infaz töreni gerçekleştirilirken binlerce insanın infaz törenini izlemek için bölgeye akın ettiği görüldü. Öğrencilerden çalışanlara binlerce insanın izlemeye geldiği idam töreni vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

ALANA TOPLANARAK GÖZLERİNİ KIRPMADAN İZLEDİLER

Toplamda 10 hükümlünün infaz edileceği alan toplanan kalabalık suçluların idam edilişini gözlerini kırpmadan izledi. Çok sayıda suçtan hüküm giymiş olan suçluların idamları halka açık alanda insanlık dışı bir şekilde gerçekleştirildi. Alanda çok sayıda öğrencinin de açık infaz törenini izlemeye geldiği görülüyor.

ÇİN MEYDASINDAN TEPKİ

Yaşanan olay medyaya da yansırken bazı yayın kuruluşlarında gerçekleştirilen olayın insanlık dışı olduğu ve son derece aşağılayıcı bir durum olduğu belirtildi. Öte yandan 10 suçlunun halka açık bir şekilde idam edildiği bölgede çok sayıda suçun işlendiği ve bölgenin tamamen uyuşturucu batağı olduğu belirtildi. Medyaya yansıyan haberlerde gerçekleştirilen idam töreninin barbarca olduğu ve ‘Kurumsal ceza mitinglerine’ hemen son verilmesi gerekildiğine de değinildi.