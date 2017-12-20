İstanbul’da Yılbaşı kutlamalarının adresi olan Taksim’de bu yıl Yılbaşı kutlaması yapılacak mı sorusuna yanıt Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç’tan geldi. Kılıç, bu yıl Taksim’de Yılbaşı kutlaması yapılmayacağını söyledi.

Beyoğlu'nda yılbaşı kutlaması yapılmayacağını söyleyen Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, tedbirlerin yine alınacağını ve en üst seviyede olacağını belirtti. Halkın huzuru için bu yıl Taksim Meydanı’nda kutlamalara ve toplanmalara izin verilmeyeceğini belirten Kılıç, İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde geniş güvenlik önlemleri alınacağını söyledi.

YILBAŞI İÇİN “HUZUR TOPLANTISI” YAPILDI

Taksim’de bir otelde Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Toplantısı" düzenlendi. İlçenin güvenliğinin sağlanması için alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantıda, aynı zamanda vatandaşlara da güvenlik konusunda bilgi verildi. Muhtarlar, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş toplantıya katıldı.

TAKSİM’DE YILBAŞI KUTLAMASI YOK

Yeni yıl yaklaşırken alınan önlemler hakkında bilgi veren Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, bu yıl daha üst düzey tedbirler alındığını ve Taksim’de Yılbaşı kutlaması yapılmayacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl başında Reina’da meydana gelen saldırıya değinen Kılıç, saldırganının önce Taksim'de görüntü çektiğini ancak önlemler nedeniyle bunu başaramadığı için başka bir yere yöneldiğini söyledi. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde önlemler alınacağını söyleyen Kılıç, toplanmalara izin verilmeyeceğini, güvenlik önlemlerinin iki katına çıkarılacağını dile getirdi.