Kıvılcım Ural, bugün konuk olduğu Duymayan Kalmasın programında şoke eden itiraflarda bulundu. Ayrıldığı sevgilisi Duman Grubunun solisti Kaan Tangöze ile 15 yaşında tanıştığını ve 16 yaşında birlikte olduklarını söyleyen Kıvılcım Ural, herkesi şaşkına çevirdi.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin uğruna eşini terk ettiği Kıvılcım Ural ile ilişkisi bitti. Bugün Star TV'nin Duymayan Kalmasın programına katılan Kıvılcım Ural, yaptığı açıklama ile herkesi şaşkına çevirdi. Hakkında çıkan haberlere yanıt veren Kıvılcım Ural, "16 yaşımda Kaan ile birlikte oldum." ifadelerini kullandı.

“KAAN'LA BİRLİKTE OLDUĞUMDA 16 YAŞINDAYDIM”

Kıvılcım Ural, bugün katıldığı Duymayan Kalmasın programında Kaan Tangöze ile 6 yıllık ilişkileri olmadığını ve 2,5 yıldır birlikte olduklarını belirtti. İnsanları korumak için sustuğunu ve özel hayatını deşifre etmek istemediğini söyleyen Ural, 15 yaşındayken Kaan Tangöze ile tanıştıklarını ve 16 yaşında birlikte olduklarını söyledi. Kendini aklamak ya da tartışmak gibi bir derdi olmadığını söyleyen Kıvılcım Ural, şuanda haberler yüzünden sorun yaşadığını söyledi.