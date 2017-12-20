Vatandaşlar dağıtılacak olan yeni kimlik kartları hakkında çıkan 2017’de bitecek iddiaları üzerine nüfus dairelerine akın etti. Vatandaşların akın akın nüfus dairelerine koşması sonucunda nüfusluklarda yoğun bir kalabalık oluştuğu görüldü. Olayın ardından açıklama yapan yetkililer yeni kimlik kartlarının dağıtımının 2023 yılına kadar devam edeceğini duyurdu.

Yeni çıkarılan çipli kimlik kartları hakkında 2017 yılında bitecek iddiaları üzerine nüfus dairelerinde büyük bir yoğunluk yaşanmaya başladı. Ortalıkta kimliği değiştirilmeyenlere cezalar verileceği iddialarının dolaşmaya başlamasıyla vatandaşlar nüfus dairelerine adeta hücum etti.

KİMLİK DEĞİŞİMLERİ 2023 YILINA KADAR SÜRECEK

Vatandaşların ortaya atılan çipli kimlik kartlarının değişim süresinin 2017 yılına kadar olduğu iddiaları sonrasında nüfus dairelerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart açıklama yaptı. Açıklamada, yeni çipli kimlik kartlarının 2017 yılı itibariyle dağıtımına başlandığını ve kimlik kartlarının dağıtımının son yılının 2023 yılı olduğunu belirtti.

CEZA VERİLECEĞİ İDDİALARI YALAN

Ortaya atılan bir başka iddiada, 2017 yılında kimlik kartlarını değiştirmeyen vatandaşlara ceza verileceği iddiaları oldu. Bu iddialara da yanıt veren Kart, ceza gibi bir durumun olmadığını yalnızca yeni kimlik kartına geçişte normal kimlik ücreti haricinde herhangi bir ücret alınmayacağını belirtti. Kart, çipli kimlik dağıtımının son tarihinin 2023 yılı olduğunu yineleyerek vatandaşları ortaya atılan yalan haberlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.