İstanbul’a kar ne zaman yağacak sorusu bu günlerde daha çok sorulur hale geldi. Trakya’da başlayan kar yağışının ardından, İstanbul için de kar alarmı verildi. Peki, Yeni yıla karlı mı gireceğiz? İstanbul’a kar yağacak mı? İşte bu sorularım yanıtı ve hava durumu…

Yeni yıla sayılı günler kala, İstanbul için kar uyarısı geldi. İstanbul’a bu hafta kar yağışı geliyor. Peki, 2017 yılı için kar ne zaman yağacak? Türkiye yeni yıla kar yağışı ile girecek. Soğuk hava dalgasının ne kadar süre ile etkili olacağı merak ediliyor. İşte İstanbul için kar yağışının tarihi ve hava durumu…

İSTANBUL’A PAZAR GÜNÜ KAR GELİYOR

Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul Hava durumu için tahminlerini aktardı. Şen açıklamasında Pazar günü itibari ile İstanbul’da kar yağışının etkili olmaya başlayacağını söyledi. Pazar gününe kadar ise İstanbul’da hava durumu kapalı olarak devam edecek. İstanbulluları zaman zaman sağanak yağış da bekliyor. Hava sıcaklıkları ise giderek azalmaya devam edecek.

HAVA DURUMU 21 ARALIK 2017

21 Aralık 2017 hava durumu yurt genelinde kapalı olacak. Özellikle Trakya’da soğuk hava daha da etkisini gösterecek. İstanbul’da da soğuk hava etkili olmaya devam ederken, yer yer sağanak yağış geçişleri de görülecek. Pazar gününden itibaren de İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur da bekleniyor.