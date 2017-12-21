Meteoroloji’den son günlerde arka arkaya yapılan kar uyarıları İstanbulluları harekete geçirirken yapılan bir diğer uyarıda Balkanlardan yurda girecek olan soğuk hava oldu. Tüm yurt Balkanlardan giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının etkisine girecek ve İstanbul’da hafta sonu karla karışık yağmur yüzünü gösterecek.

İstanbullular kar yağışı için gün sayarken Meteorolojiden gelen bir uyarıda soğuk hava uyarısı oldu. İstanbullular son günlerde kar soğuğunu yaşamaya başlarken Balkanlardan yurda girecek olan soğuk havanın etkisine girileceği uyarıları arka arkaya gelirken İstanbul’da hafta sonu karla karışık yağmur beklendiği de belirtildi.

İSTANBULLULARA KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılarda, Marmara Bölgesinde İstanbul başta olmak üzere sıcaklıkların mevsim normallerin altına düşeceği ve bazı ilçelerde sıcaklıkların 0 dereceyi göstereceği belirtildi. Özellikle de hafta sonu aşırı derecede düşecek olan sıcaklıkların ardından karla karışık yağmur beklendiği aktarıldı.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE SOĞUK

Marmara Bölgesinin doğusunda yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklentisi olduğu aktarılırken kar yağışının etkili olacağı kesimlerde soğukla birlikte yoğun sis ve puslu havanın etkili olması bekleniyor. Hafta sonu yüksek kesimlerde rüzgarlı havanında yüzünü göstereceği ve sabah saatlerinde başlayarak öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

HAFTA SONU BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, hafta sonu İstanbul parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde öğle saatlerinde yağmurlu 10 derece, Ankara, parçalı bulutlu gece saatlerinde yağmurlu 10 derece, İzmir, Parçalı ve az bulutlu akşam saatlerinde yağışlı hava 14 derece, Antalya ve adana Parçalı ve az bulutlu 21 derece, Samsun, zaman zaman yağmurlu 11 derece, Trabzon 12, Erzurum, 4 ve Diyarbakır, 15 derece olması bekleniyor.