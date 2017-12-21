İngiltere’de sokakta üzerine giydiği mini şortuyla dolaşan kadın ülkeyi ikiye böldü. Ülkede büyük bir tartışma çıkaran kadın, herkesin giyim konusunda düşüncelerini söylemesine ve bambaşka yorumların ortaya çıkmasına neden oldu.

Geride bıraktığımız günlerde İngiltere sokaklarında üstündeki mini şortuyla gündeme damga vuran kadın, ülkenin ikiye bölünmesine neden oldu. Adının Braun Abbie Crawford olduğu öğrenilen kadının çekilen fotoğrafları birçok gazetede manşet olurken üzerine giydiği ve yok denilecek kadar kısa olan şortu birçok kişinin giyim konusunda düşüncelerini ortaya dökmesine neden oldu.

OLAYA POLİSTE KARIŞTI

Ülkedeki dondurucu soğuğa rağmen sokak ortasında minicik şortuyla dolaşan kadına polisin müdahale etmek istediği öğrenildi. Polisin kadının üzerinde hiçbir şey yok sandığı ancak inceleme sonrasında üzerinde şort olduğunu görünce işlem yapmadığı öğrenildi. Gazetelere konu olan ve sosyal medyada da fotoğrafları hızla yayılan kadının ülkede birçok tartışmaya neden olduğu ve ülkenin kadının üzerindeki şortla ilgili ikiye bölündüğü bilgisi alındı.

DİKKAT ÇEKMEK İÇİN GİYMİŞ

25 yaşında olduğu öğrenilen kadının yaptığı açıklamalarda, bu tür kıyafetleri dikkat çekmek için giydiğini söylediği görüldü. Kadına gelen tepkiler arasında büyük eleştirilerde yer alırken bu şekilde bir erkeğin sokakta gezmesinin tutuklamayla sonuçlanacağını söyleyenlerde oldu. Bazı vatandaşların da kadının kıyafetinin gayet normal olduğunu ve böyle dışarıda dolaşabileceğini söylediği görüldü.