﻿ Ankara’da Çocuk Yuvasında Dehşet! 7 Kız Çocuğu Kendini Kesti

Ankara’da Çocuk Yuvasında Dehşet! 7 Kız Çocuğu Kendini Kesti

Ankara Atatürk Çocuk Yuvasında kaldıkları öğrenilen 7 kız çocuğunun kesici aletlerle kendilerini yaralayarak hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan kız çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Ankara’da Çocuk Yuvasında Dehşet! 7 Kız Çocuğu Kendini Kesti
Ankara’da Çocuk Yuvasında Dehşet! 7 Kız Çocuğu Kendini Kesti Tarih: 2017-12-22 Saat: 01:45:13
Güncelleme : 2017-12-22 01:45:13

Ankara Atatürk Çocuk Yuvasında kaldıkları öğrenilen 7 kız çocuğunun kesici aletlerle kendilerini yaralayarak hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan kız çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Olay, Ankara Keçiören’de yer alan Atatürk Çocuk Yuvasında meydana geldi. Çocuk Yuvasında kalan kız çocukları arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir tartışma çıktığı bunun sonrasında da yuva yönetiminin tartışmaya dahil olan çocuklara hafta sonu izni vermediği iddia edildi.

ÇOCUKLARLA YUVA YÖNETİMİ ARASINDA GERGİNLİK

Alınan bilgilere göre, kendi aralarında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşayan kız çocuklarına yuva yönetimi tarafından hafta sonu izni verilmeyince tartışmaya dahil olan çocuklar ve yuva yönetimi arasında gerginlik yaşandı.

7 KIZ ÇOCUĞU KENDİNİ YARALADI

Yuva yönetimi ile kız çocukları arasında yaşanan gerginliğin ardından isimleri ve yaşları açıklanmayan 7 kız çocuğunun yuvadaki odalarında bulunan eşyalarına zarar vererek kesici aletlerle kendilerine zarar verdikleri öğrenildi. Kesici aletlerle kendilerini yaralayan çocuklar acilen hastaneye kaldırılırken durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili yuva yönetiminin ifadesini aldığı ve soruşturma başlattığı öğrenilirken kendilerine zarar veren çocukların vücutlarının çeşitli yerlerinde kesikler oluştuğu ve kaldırıldıkları hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildikleri, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. 

 

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