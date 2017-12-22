Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son yapılan açıklamalarda İstanbul’da bu gece itibari ile hava sıcaklıklarının sıfırın altına kadar düşeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının bu geceden itibaren rüzgarla birlikte 0 ila -4 derece arasında olacağı belirtildi.

Aralık ayını geride bırakmaya sayılı günler kalırken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamada, İstanbullulara uyarı üstüne uyarı yaptı. Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul’da hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği belirtilirken Pazar günü karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbullular karın ne zaman yağacağını merakla beklerken yurt genelinde hafta sonu başında Balkanlardan gelecek olan soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başlayacak. -4 dereceye kadar düşmesi beklenen hava sıcaklıkları ile birlikte yurdun büyük bir bölümünde kar yağışının beklendiği ve İstanbul için kritik uyarılar art arda geldi. Meteoroloji’den yapılan uyarılara göre, İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışının gece saatlerinde başlayabileceği ve hafta sonu itibari ile kent genelinde kar yağışının etkisini göstermeye başlayacağı açıklandı.

AKOM’DAN İSTANBUL’A KAR UYARISI

Öte yandan İstanbullulara bir uyarıda AKOM’dan geldi. İstanbul’da ilk olarak yağmurlu bir hava görüleceği ve hafta sonunda yağışlı havanın yerini kar yağışına bırakacağı belirtildi. İl genelinde beklenen kar yağışı ile ilgili vatandaşlar ve sürücüler kar yağışı ve soğuk havaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.