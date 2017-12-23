İstanbul Esenyurt’ta çocukluk arkadaşının çıkan bir kavgada darp edildiğini gören genç aracıyla manevra yaparak kavgaya müdahale etmek istediği anlarda çocukluk arkadaşını ezdi.

Olay, İstanbul Esenyurt’ta meydana geldi. Caner Coşkun ve Güner Alvanoğlu isimli çocukluk arkadaşı oldukları öğrenilen 2 genç araçta sohbet ederek ilerlerken yolda yaşanan bir kavgaya şahit oldu. Gençlerden Caner Coşkun’un arabadan inerek kavgaya müdahale etmek istediği anlarda darp edilmeye başladı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN ARKADAŞINI EZDİ

Çocukluk arkadaşının kavgaya karıştığını gören ve darp edilmeye başlamasıyla araçtan inen Güner Alvanoğlu, kavganın daha da büyümesiyle tekrar araca binerek kavgayı dağıtmak amaçlı manevra yaparak çocukluk arkadaşını ezdi.

HASTANEYE BIRAKIP GİTTİ

Ezdiği arkadaşını araca alıp hastane önüne bırakan Güner Alvanoğlu’nun arladaşını bıraktıktan sonra hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Hastanede acil müdahale yapılan Caner Coşkun, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

POLİSLER YAKALADI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri genci hastaneye bıraktıktan sonra kayıplara karışan Güner Alvanoğlu’nu yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan gencin ilk ifadesinde, arkadaşıyla birlikte araç içinde ilerlerken yol kenarında tartışan bir grubun kendilerine küfür ettiğini söylediği bunun ardından arkadaşı Caner Coşkun’un araçtan inerek kavgaya karıştığını, arkadaşının darp edildiğini görünce de ona yardım etmek amaçlı aracıyla manevra yaparken yanlışlıkla arkadaşına çarptığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan Güner Alvanoğlu’nun Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.