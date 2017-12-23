34 yaşında olan dünyaca ünlü Alison Brie kendisi ve mesleği hakkında oldukça samimi ve cesur itiraflarda bulundu. Oynadığı cinsel içerikli sahnelere eşiyle birlikte hazırlandığını ve her zaman daha iyisi için uğraştığını söyledi.

Dünyaca ünlü oyuncu Alison Brie, rol aldığı dizilerde yer alan cinsel içerikli sahneler hakkında samimi itiraflarda bulundu. İşini daha iyi yapmak ve cinsel içerikli sahnelerde daha iyi performans sergilemek için eşiyle birlikte çalışma yaptığını söyleyen Brie, eşinin kendisine nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrettiğini söyledi.

MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR

Yaklaşık 5 yıllık ilişki sonrasında evlenen çiftin mutlu bir evliliği olduğu bilinirken ünlü oyuncu Alison Brie, eşiyle çoğu zevkinin ortak olduğunu ve birlikte zaman geçirmekten hoşlandıklarını belirtti. Eşini en özel ifadelerle tanımlayan Brie, Hollywood’daki erkeklerle ilgili olarak da bazı açıklamalarda bulundu. Hollywood’daki erkek oyuncuların kadın oyunculara göre beslenme alışkanlıklarına ve kendilerine daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu, bu sektördeki bi çok oyuncunun bu konuda gereken hassasiyeti fazlasıyla gösterdiklerini söyledi.

BOKSLA FİT KALIYOR

Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu Alison Brie, hem güzel hem de fit görüntüsünün boksla alakalı olduğunu söyledi. Özel bir evliliğe sahip olmasının ve aşk hayatındaki mutluluğunda kendisini güzelleştirdiğini aktaran ünlü oyuncu başarılarını katlamak için daha çok çalışacağını aktardı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com