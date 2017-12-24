Elazığ’da yaşayan H.T isimli bir kadın altınlarının çalındığını ihbar ederek jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede H.T’nin altınlarını kızı D.T’nin çaldığı ve erkek arkadaşı T.B’ye verdiği ortaya çıktı.

Olay, Elazığ Merkez Şahinkaya Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.T isimli kadın jandarma ekiplerine altın ve paralarının çalındığına dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler olayı kısa sürede ortaya çıkardı.

TÜM BİRİKİMİNİ KIZI ÇALMIŞ

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda H.T’nin altın, para ve dövizlerini kızı D.T’nin çaldığı ve erkek arkadaşı T.B’ye verdiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin D.T ve T.B’yi buluşma gerçekleştirdikleri yerde yakalayarak gözaltına aldıkları ve ifadeleri alınmak üzere karakola götürdükleri öğrenildi.

GENÇ KIZ VE ERKEK ARKADAŞI HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı genç kız ve erkek arkadaşı ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken T.B’nin evinden 225 TL, 300 Euro, 2 tane 1 Dolar, 16 adet çeyrek altın, 4 adet yüzük, 1 adet maşallah yazılı takı, 5 adet tam altın, 4 adet küpe, 1 adet set ve 4 adet bilezik bulunduğu belirtildi. Evde bulunan altın ve paralar H.T’ye teslim edilirken D.T ve erkek arkadaşı T.B’nin alınan ifadelerinin ardından haklarında ‘Hırsızlık ve hırsız malı almak’ suçlarından işlem başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.