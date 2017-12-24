Hababam Sınıfı’ndaki ‘Hayta İsmail’ rolüyle gönülleri fetheden Ahmet Arıman, kendisinden 49 yaş küçük sevgilisi ile yaptığı evlilik hakkında verdiği bir röportajda söyledikleri ile şoka uğrattı. ‘Eşim 30 yaşında olsa almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı.’ sözlerini kullanan Arıman, evliliğinin ardından bir şokta açıklamalarıyla yaşattı.

Efsane Hababam Sınıfı karakterlerinden ‘Hayta İsmail’i canlandıran ve bir dönem herkesin sevgilisi olan Ahmet Arıman son günlerde genç sevgilisi ile yaptığı evlilikle magazin gündemlerinden düşmüyor. Kendisinden tam 39 yaş küçük sevgilisi Kader Kaynak ile hayatını birleştiren Arıman, evliliğinin ardından çıkan haberler ve iddialar hakkında özel bir röportaj verdi.

AÇIKLAMALARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

39 yaş küçük sevgilisiyle evlenen ve herkesi şaşkına çeviren Ahmet Arıman, düğününün hemen ardından verdiği röportajda söylediği skandal sözlerle herkesi bir kez daha şaşırttı. Genç sevgilisi ve evliliği hakkında konuşan Arıman, özel hayatıyla ilgili söyledikleri ve açık sözlülüğüyle dikkat çekerken itiraflarıyla da bir hayli dikkat topladı.

’30 YAŞINDA OLSA ALMAZDIM’

Verdiği röportajda, kendisinden 39 yaş küçük olan Kader Kaynak’ın 30 yaşında olması halinde onunla evlenmeyeceğini söyleyen Ahmet Arıman, ’30 yaşında olsa almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu’ ifadeleriyle gündeme bomba gibi düştü.

YATAK ODASIYLA İLGİLİDE KONUŞTU

62 yaşında olan ünlü oyuncu Arıman, kendisine yöneltilen cinsellikle ilgili soruya, yatak odasında çarelerin tükenmeyeceğini ve gerek duyarsa ilaç alarak sorun yaşamayacağını söyleyerek genç eşi Kader Kaynak’ın kendisindeki potansiyeli gördüğünü belirtti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com