Hakkari Şemdinli ilçesinden alınan son dakika bilgisinde PKK’lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 asker şehit oldu, 1 askerinse yaralandığı öğrenildi. İşte detaylar…

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlere karşı devam etmekte olan operasyonlar kapsamında bugün PKK’lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 askerimizin şehit olduğu 2 askerimizin de yaralandığı öğrenildi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olay sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, PKK’lı teröristler tarafından 25 Aralık 2017 tarihinde güvenlik güçlerine yönelik yapılan saldırı sonucunda 2 askerin şehit olduğu, 1 askerinse yaralandığı öğrenildi. Öte yandan açıklamada, yaralanan askerlerin hastanede tedavisinin devam ettiği de aktarıldı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

TSK’dan yapılan açıklamanın devamında, yaşanan saldırının büyük üzüntü yaşattığı ve hayatını kaybeden şehitlere rahmet dilendiği görüldü. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinde kararlılığının süreceği belirtilirken terör örgütü PKK’ya karşı mücadelenin hız kesmeden devam ettirileceği belirtildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehitdüşen askerlerimizin isimleri açıklandı. Teröristlerin saldırısı sonucunda Adana nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil ve Kahraman maraş nüfusuna bağlı 26 yaşında Piyade Umzan Çavuş Hüseyin Çam'ın şehit düştüğü öğrenildi. Düzenlenen hain saldırıda 1 askerimizin de yaralandığı öğrenilmişti. Yaralı askerin sağlık durumu ile ilgili henüz herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.