İstanbul Tuzla’da yayılan gaz kokusu büyük panik yarattı. Gaz kokusunun yayılması sonucunda bölgeye AKOM ve İGDAŞ ekiplerinin harekete geçtiği öğrenildi.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde yayılan gaz kokusu vatandaşları harekete geçirdi. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olay sonrasında alarma geçen AKOM ve İGDAŞ ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

BEYAZ MASADAN AÇIKLAMA

Tuzla’da meydana gelen gaz kokusunun giderek yayılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, yayılan gaz kokusunun sanayi kaynaklı olduğu belirtilirken bölgeye AKOM ve İGDAŞ ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

MÜDAHALE EDİLİYOR

Beyaz Masa’dan yapılan açıklamada, yayılan ve endişeye düşüren gaz kokusu sonucunda kokunun sanayi kaynaklı olduğu bilgisi verilirken ilgili ekiplerin bölgeye intikal ettiği belirtildi. Konunun AKOM, İGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olduğu belirtilirken gaz kokusuna gereken müdahalenin yapıldığı belirtildi.

DOĞALGAZDAN KAYNAKLI DEĞİL

Vatandaşların yayılan koku nedeniyle panik yaşadığı ve arka arkaya ihbarlarda bulunduğu öğrenilirken İGDAŞ’ta konuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. İGDAŞ’ın yaptığı açıklamada, Tuzla istasyon Mahallesinde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile bir ilgisi olmadığının tespit edildiği aktarıldı. Kamuoyuna duyurulan bilgilendirmede bölgeye aktarılan İGDAŞ ekiplerinin de yaptığı araştırmalar sonucunda doğalgaz kaynaklı olmayan kimyasal kokuya ilgili birimlerin müdahale ettiği ve sağlık açısından herhangi bir tehlikesi bulunmadığı ifadelerinin de kullanıldığı görüldü.

KOKUNUN KESİN NEDENİ BELLİ OLDU

İstanbul Tuzla'da alarma geçiren ve birçok vatandaşa büyük panik yaşatan kokunun nedeni net olarak belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, atık su kolektör hattına kaçak olarak deşarj edildiği belirlenen kimyasal atıktan dolayı meydana geldiği belirlendi.

VATANDAŞLAR HASTANELİK OLDU

Vatandaşlar oldukça yoğun hissettikleri ve hızla her yere yayılan kokudan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Birçok vatandaşın panşk yaşadığı olayda, gazdan etkilenen kişileri hastaneye götüren ekiplerin maske kullandıkları görüldü.