Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan’a gerçekleştirdiği ziyarette restorasyon için Sevakin Adası’nın Türkiye’ye tahsis edilmesini istedi. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti esnasında Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir’den Sevakin Adası’nın restorasyon çalışmaları için Türkiye’ye tahsis edilmesini istedi.

MİSAFİRPERVELİKLERİNE ŞÜKRANLARINI SUNDU

Sudan Dostlar Meclisi’nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Hartum Üniversitesi tarafından hukuk alanında doktora takdim edildi. Törenin ardından konuşma gerçekleştiren Erdoğan, Sudanlılara misafirperverliklerinden dolayı şükranlarını iletti.

‘SİZLER SEÇİLMİŞ BİR TOPLULUKSUNUZ’

Açıklamalarının devamında Sudanlılara hitap eden Erdoğan, karşısında farklı bir topluluk gördüğünü söyledi ve ‘Sizler seçilmiş bir topluluksunuz’ diyerek Sudanlıların doğruyu emrederek, kötüden ve şerden men edilen bir topluluk olduğunu ve Allah’a iman edenlerin ta kendileri olduğunu ifadelerine ekledi.

ERDOĞAN’A FAHRİ DOKTORA

Sudanlı vatandaşların kendisine gösterdiği ilgi ve alaka karşısında kendisini Hartum’da değil sanki Türkiye’de Ankara’da gibi hissettiğini söyleyen Erdoğan, kendisine tarihi Hartum Üniversitesi tarafından takdim edilen fahri doktora dolayısıyla ayrıca da şükranlarını sundu. Afrika’nın en önde gelen üniversitelerinden birinden bu doktoraya layık görülmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Erdoğan, büyük onur duyduğunun da altını çizdi. Sudanlı vatandaşların büyük coşkusu karşısında bu unvanı almanın farklı bir mutluluk olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hartum üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerine de teşekkürlerini sundu.

SEVAKİN ADASININ TÜRKİYE’YE TAHSİSİNİ İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir’den özel bir ricada bulundu. Sevakin Adası’nın restore edilmesi için Türkiye’ye tahsis edilmesini istedi. Bu adayı yeniden resimlerdeki gibi eski haline döndürmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, kendilerinin bu adayı ihya ve inşa etmek istediklerini belirtti.