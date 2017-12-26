Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapmakta olan bir astsubay tüm askerlerin gözü önünde Rus ruleti oynadığı sıralarda kendisini başından vurarak öldü. Genç astsubayın başından vurulma anları askerleri şoka uğrattı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapmakta olan 28 yaşındaki Jandarma astsubay üstçavuş Rıdvan Çetin’in Rus ruleti oynadığı sırada kafasına dayadığı tabancanın patlaması sonucunda can verdi.

RUS RULETİ OYNARKEN SİLAH ATEŞ ALDI

Olayla ilgili alınan bilgilerde, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı emrinde oto teknisyeni ve bakım astsubayı olarak görev yapmakta olan Balıkesir Gönen nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki astsubay üstçavuş Rıdvan Çetin’in akşam saatlerinde görev yaptığı Alay Komutanlığı’na geldikten sonra askerlerden toplu tabancasını istedi. Askerlerden aldığı tabancanın içinden tek bir mermi kalana kadar tüm mermileri çıkaran Çetin’in alkollü olduğu da belirlendi. İçinde tek mermi kalan silahı kafasına dayayarak Rus ruleti oynamaya başlayan Çetin’in ilk ateşi sonucunda başından vurularak öldüğü öğrenildi.

OLAYI GÖREN ASKERLER BAYGINLIK GEÇİRDİ

Başından vurulan ve ağır yaralanan astsubay Rıdvan Çetin’in kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olup biten her şeye şahit olan askerlerin baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken Rus ruleti oynarken hayatını kaybeden Rıdvan Çetin’in Gümüşhane’de yaşayan F.Ö isimli bir bayanla nişanlandığı ve kısa bir süre içinde de yıllık izne çıkma planı yaptığı öğrenildi.