Ünlü şarkıcı Hande Yener ve Seren Serengil kavgası devam ediyor. Seren Serengil yorumculuk yaptığı programda Hande Yener’in en çok dinlenen sanatçı olmadığını söyleyerek bununla ilgili yorumlarını dile getirmişti. Hande Yener bu açıklamalarına ardından Serengil’i arka arkaya vurdu.

Star TV ekranlarında hem sunuculuk hem de yorumculuk yapan Seren Serengil, Hande Yener’in en çok dinlenen sanatçılar sıralamasında birinci çıkmasına yaptığı yorumla başladı. Seren Serengil, listede Hande Yener’in birinci çıkmasına şaşırdığını ve konuyu araştıracağını söylemişti. Tüm bunların ardından Hande Yener öfke saçtı ve Seren Serengil’e sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yanıt verdi.

ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Canlı yayında hakkında yapılan yorum sonrasında oldukça öfkelenen ünlü şarkıcı Hande Yener, sosyal emdya hesabından Seren Serengil’in üstsüz bir fotoğrafını paylaşarak gündeme bomba gibi düştü. Paylaştığı skandal fotoğrafın altına, ‘Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor.’ notunu düştü.

INSTAGRAM OTOĞRAFI KALDIRDI

Hande Yener’in paylaşımı kısa sürede Instagram hesabından kaldırılırken fotoğrafın kaldırılması işlemini kendisi gerçekleştirmediğini Instagram’ın fotoğrafı müstehcen bulduğu için kaldırdığını söyleyerek duruma açıklık getirdi.

SEREN SERENGİL CANLI YAYINDA SESİ TİTREYEREK YABIT VERDİ

Hande Yener’in yaptığı paylaşıma kayıtsız kalmayan Seren Serengil, Hande Yener’e yönelik olarak, uyuşturucu kullandığını bu yüzden de ne yaptığının belli olmadığını söyleyerek durumu avukatına yönlendirdiğini gerekeni yapacağını söylediği canlı yayın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün yayınlanan canlı yayında da durumla ilgili yorum yapan Serengil’in açıklama yaptığı sıralarda sesinin titrediği ve konuşmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com