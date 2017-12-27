Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık 11 bin 480 numaraya habersizce ByLock yüklemesi yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, FETÖPDY’nin gizli haberleşme ağı olan bu yöntemin başka kişilerin telefonuna habersiz şekilde yüklenmesinin sebebinin programı gerçekten kullananları gizlemek için yükledikleri belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan kritik açıklamada, FETÖPDY’nin gizli haberleşme ağı olan ByLock’un yaklaşık 11 bin 480 GSM kullanıcısına iradeleri dışında gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi. BTK ve MİT’in yaptığı ortak çalışma sonucunda ByLock ağının yüklendiği GSM’lerin IP’leri incelendi ve durum gün yüzüne çıktı. ByLock’un FETÖ terör örgütünün ispatı için oldukça büyük ve önemli bir delil olduğu belirtilirken telefonlarında ByLock bulunduğu tespit edilen kullanıcılar için İl Başsavcılıklarına başvuru yapılmış ve o dönemde örgütün program yüklemesini tespit edilen 11 bin 480 kişinin telefonuna yüklendiğinden haberi olmadığı iddiaları ile savcılıklara rapor gönderilmişti. Aynı zamanda o dönem içinde örgütün delillerini karartan şüphelilerin soruşturmalarının da devam ettiği belirtiliyor.

GERÇEK KULLANICILARI GİZLEMEK İÇİN KULLANILMIŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ’nün kripto mesajlaşma ağı olan ByLock’un yaklaşık 11 bin 480 kişinin telefonuna iradeleri dışında yüklendiği bununda ByLock’u gerçekten kullanan örgüt üyelerini gizlemek amacıyla yapıldığı belirtildi. Bir şaşırtma yöntemi olarak açıklanan durum hakkında soruşturma devam ederken daha önce Yargıtay’dan yapılan açıklamada, FETÖ terör örgütünün haberleşme ağı olarak ortaya çıkan ByLock’un örgütün varlığı ve örgüte üye olan kişilerin belirlenmesi için oldukça önemli bir ispat olduğu açıklanmıştı.