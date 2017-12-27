Suriye’de dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. ABD öncülüğündeki koalisyon son yaptığı açıklamada, Esad rejimine ait olan bölgelere operasyon yapmayacaklarını duyurdu. Açıklamada, ‘Esad kontrolündeki bölgelerde operasyon sürdürmek niyetinde değiliz’ dendi.

İLK SALDIRI 2015’TE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Suriye’de ABD öncülüğündeki koalisyonun yaptığı son açıklamada, bundan sonra Esad rejimine ait olan bölgelere operasyon düzenlemeyeceklerini belirten koalisyon bölgedeki, dengeleri tamamen değiştirdi. Öte yandan ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye ordusuna karşı olan ilk saldırısını 2015 yılında gerçekleştirdiği ve bu saldırı sonucunda vurulan askeri kampta 3 kişi yaşamını yitirmişti.

KOALİSYON YETKİLSİ AÇIKLAMA YAPTI

DEAŞ karşıtı bir grup olarak bilinen ABD öncülüğündeki koalisyondan gelen önemli açıklama Suriye’deki tüm dengeleri baştan aşağı değiştirecek. Koalisyon yetkilisi tarafından yapılan önemli açıklamada, bundan sonra Esad rejiminin kontrolü altında olan bölgelere operasyon düzenlenmeyeceği belirtildi. Koalisyondan yapılan bu açıklama sonrasında bölgede nasıl bir süreç ilerleyeceği merak edilmeye başlarken Esad rejimine yönelik bölgelerde operasyon düzenlenmemesinin amacının ne olduğuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

RUSYA VE ABAD ARASINDA 2015 YILINDA ‘ ACİL HAT’ KURULMUŞTU

Öte yandan Rusya ve ABD arasında Suriye’deki durumlar sonucunda bölgede karşı karşıya gelmemek amacıyla 2015 yılında ‘acil hat’ kurulmuştu. 7 Nisan tarihinde Suriye’nin hava üssünün ABD gemilerinden fırlatılan füzelerle vurulmuş ve bunun üzerinden yaklaşık5 ay geçmesinin ardından ABD öncülüğünde kurulan koalisyon uçakları tarafından Suriye ordusuna saldırı düzenlenmiş ve bu saldırıda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti.